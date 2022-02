Plopsaland De Panne

Plopsaland heropent achtbaan waarin bezoekers zes uur vastzaten

Achtbaan The Ride to Happiness in Plopsaland De Panne gaat morgen weer open. Op zaterdag 19 februari kwam een trein de spinning coaster onverwachts stil te staan op het hoogste punt. Het evacueren van de negen passagiers nam vervolgens ruim zes uur in beslag. Er werd een onderzoek ingesteld naar de oorzaak.



Hoewel dat onderzoek nog niet volledig is afgerond, kunnen bezoekers vanaf zondag 27 februari wel weer een ritje maken in de spectaculaire lanceerachtbaan. The Ride to Happiness is dan weer operationeel, mits de weersomstandigheden het toelaten. Voorlopig is echter slechts één van de twee treinen in gebruik.

Het incident vond plaats met de tweede trein van de attractie. "Logboeken hebben aangetoond dat de tweede trein iets trager ging dan de eerste", vertelt een woordvoerder van Plopsa aan Looopings. "Met de eerste trein is alles in orde. Die trein is vandaag getest en gekeurd."



Topsnelheid

Trein nummer twee wordt nog geïnspecteerd door de Duitse fabrikant Mack Rides. Op dit moment is nog niet duidelijk waarom die trein de topsnelheid niet haalt, terwijl de eerste dat wel doet. Plopsa durft al wel met zekerheid te zeggen dat de harde wind van vorige week in ieder geval niet de directe oorzaak was van het stilvallen van de trein.



De Belgische krokusvakantie startte vandaag. Tot en met zondag 6 maart is Plopsaland dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur.