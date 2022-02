Attractiepark Toverland

Toverland renoveert waterbaan Expedition Zork: eerste decorelementen krijgen vorm

Er is de afgelopen weken veel werk verzet op de bouwplaats van Expedition Zork in Toverland. Het Limburgse attractiepark investeert in een gigantische metamorfose voor de waterbaan uit 2004. Inmiddels zijn de contouren van nieuwe decorelementen en scènes al zichtbaar.



Zo staat het houten skelet van een nieuw chalet bij de Wunderwald-hal overeind. Pal daarvoor is enorme hijskraan neergezet. Verder wordt een grote heuvel aangelegd, tegen de loods aan. De verhoging is nodig voor een nieuwe attractie: de interactieve ballenbaan Maximus' Wunderball.

In het gebied zijn ook al meerdere bomen en keien geplaatst. De gespecialiseerde firma Universal Rocks werkt ondertussen aan het aanleggen van rotspartijen bij de splash van Expedition Zork. Bij het laatste gedeelte van de boomstambaan is met behulp van betonblokken een nieuw overdekt gedeelte gebouwd. Dat geeft Toverland de kans om een darkridescène te realiseren.



Liften

Van het binnengedeelte van de attractie is op dit moment nog niet duidelijk wat er precies gaat gebeuren. Het station, de eerste twee liften en de eerste afdaling bevinden zich in de hal. De eerste afdaling werd onlangs verwijderd voor een revisie.



Vanwege het ingrijpende bouwproject zijn veel paden in het park afgesloten. Zo kunnen bezoekers momenteel niet wandelen tussen themadeel Ithaka en de Magische Vallei of Wunderwald. Ook het pad tussen Wunderwald en de Tovertuin bij het Land van Toos loopt tijdelijk dood.



Tekeningen

Nieuwsgierige passanten kunnen op nieuwe bouwschuttingen bekijken waar Toverland mee bezig is. Daarop wordt het verhaal achter de attractie uitgelegd aan de hand van tekeningen.