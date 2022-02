Plopsaland De Panne

Taakstraf voor moeder en dochter na vechtpartij over coronaregels in Plopsaland

Een 47-jarige moeder en haar 21-jarige dochter zijn veroordeeld tot een taakstraf vanwege agressie in Plopsaland De Panne. De vrouwen brachten op 13 juni 2021 een bezoek aan het Vlaamse attractiepark. Ze weigerden een mondkapje te dragen in een attractie, terwijl dat wel verplicht was. Vervolgens ontstond er een felle discussie met het personeel.



Die liep al snel uit de hand, melden Belgische media. De hulp van de beveiliging werd ingeroepen, maar dat pikten de dames niet. De moeder, afkomstig uit Ganshoren, spuugde in het gezicht en het haar van een toezichthouder. Ze gaf hem ook een vuistslag en enkele schoppen.

Toen de parkmanager van Plopsaland wilde ingrijpen, begon ook de dochter uit Asse te spugen. De man probeerde de politie bellen, maar zijn mobiele telefoon werd uit zijn hand geslagen. Uiteindelijk kwam de politie toch ter plaatse.



Advocaat

De advocaat van de agressieve bezoekers erkent dat de vrouwen te ver zijn gegaan. Ze zouden zich hebben laten leiden door hun emoties, luidde het verweer. De strafrechter legde de moeder een taakstraf van tachtig uur op, plus 800 euro boete. Haar dochter krijgt een werkstraf van vijftig uur. Er waren eerder celstraffen geëist.