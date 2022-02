Nieuws

Ook dierentuinen Oekraïne getroffen door oorlog: dieren gewond en gedood

De oorlog in Oekraïne heeft ook gevolgen voor de dierenparken in het land. Zo wordt er momenteel gevochten bij één van de grootste dierenparken in de regio, Kyiv Zoo in hoofdstad Kiev. In de omgeving vinden vuurgevechten en inslagen plaats. De afgelopen dagen kwamen ook berichten naar buiten over aanvallen bij Feldman Ecopark in de provincie Charkov. De dierentuin is zwaar getroffen.



Op de Facebook-pagina van het park worden beelden gedeeld van schade aan de gebouwen en de verblijven. "Zo ziet Feldman Ecopark eruit na twee dagen van Russische aanvallen op 'militaire faciliteiten'", laat men weten.

"Sommige dieren raakten gewond, sommige werden gedood. Ook werden enkele omheiningen vernield. Er wordt nog steeds gevochten in Feldman Ecopark, dus helaas is deze ravage nog niet definitief." Het management belooft alle schade in de toekomst te zullen herstellen.



Prioriteit

"Dat hopen we te kunnen doen met de hulp van zorgzame mensen en onze partners bij Europese dierentuinen. Binnenkort zien we je weer in ons park, maar nu is het prioriteit om de oorlog te stoppen en ons land en volk te redden. Glorie aan Oekraïne, glorie aan onze helden. We zullen standhouden!"



Feldman Ecopark telt bijna tweeduizend dieren, zoals leeuwen, tijgers, poema's, jachtluipaarden, jaguars, beren, vossen, zebra's, alpaca's, lama's, kangoeroes en veel soorten vogels, reptielen en apen.



Verschrikkelijke stress

Directeur Kyrylo Trantin van Kyiv Zoo meldt op Facebook dat de verzorging van de dieren in het park gewoon doorgaat, ondanks de Russische aanval. Zo'n vijftig verzorgers zijn daarvoor dag en nacht ter plaatse. "De oorlog veroorzaakt verschrikkelijke stress voor de dieren, dus sommige bewoners zijn verplaatst naar binnenverblijven en ondergrondse ruimtes", aldus Trantin.



Dierenartsen houden de emotionele toestand van de dieren in de gaten. Indien nodig geven ze een kalmerend middel. Er zijn afgelopen nacht geen directe inslagen geweest op het dierentuinterrein, weet de directeur. Medewerkers zaten uit voorzorg in schuilkelders.



Tien dagen

Er is nog voor ongeveer tien dagen aan water, voedsel, energie en warmte beschikbaar. "Zorg goed voor jezelf en Oekraïne!", besluit Trantin. De website van het dierenpark is inmiddels niet meer bereikbaar.



Kyiv Zoo, aangesloten bij branchevereniging European Association of Zoos and Aquaria (EAZA), opende in 1907. Het park telt ongeveer vierhonderd verschillende diersoorten, waaronder olifanten, nijlpaarden, tijgers, leeuwen, gorilla's en giraffen. De afgelopen jaren onderging het park een ingrijpende renovatie. Verschillende verblijven werden vernieuwd.