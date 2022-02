Efteling

Verrassingseieren in de Efteling vanaf nu twee keer zo duur: 2 euro per stuk

De Efteling heeft de prijzen van verrassingseieren verdubbeld. Op het Anton Pieckplein zijn twee automaten te vinden waar bezoekers na inworp van een munt een ei ontvangen met een kleine verrassing erin: De Stenen Kip en De Gekroonde Eend. Sinds vrijdag kost dat geen 1 euro meer, maar 2 euro per stuk.



De spreuk boven de kip moet nog aangepast worden. Daar wordt nog "100 eurocenten" vermeld. De inhoud is niet gewijzigd: bezoekers treffen in hun ei nog steeds een plastic Efteling-figuurtje aan. Wel maakt een bordje bij de kip melding van een actie met gouden eieren.

Wie een gouden ei te pakken krijgt, wordt verwend met een extra prijs. Wat dat precies inhoudt, heeft de Efteling nog niet bekendgemaakt. Een vergelijkbare actie werd al gehouden in 2002 en 2004. Toen gaf de Efteling onder meer Pardoes-knuffels en hotelovernachtingen weg.



Productiekosten

De Stenen Kip staat al sinds 1955 in het sprookjespark, De Gekroonde Eend volgde in 1960. Beide toevoegingen werden ontworpen door Anton Pieck. De laatste prijsverhoging dateert van 2016. Toen was eveneens sprake van een verdubbeling, van 50 eurocent naar 1 euro. Als reden gaf men destijds de "inflatie en verhoogde productiekosten".



Even verderop staat sinds 2003 het Smidje, een automaat vormgegeven als de werkplaats van een smid. Daar rolt voor 1 euro een Efteling-pin uit. De prijs van het Smidje bleef vooralsnog ongewijzigd. Het is momenteel nog niet mogelijk om met een bankpas te betalen bij de drie automaten: ze werken alleen met muntgeld.