ZOO Lódz

Poolse dierentuin zamelt hulpgoederen in voor Oekraïne

Een dierentuin in Polen vraagt aandacht voor de situatie in Oekraïne. Sinds Russische troepen het land donderdag binnenvielen, woedt er een oorlog met zware gevechten en dodelijke slachtoffers. Het Poolse dierenpark ZOO Lódz, gelegen op zo'n 300 kilometer van de grens met Oekraïne, roept burgers op om te helpen.



Bezoekers van de dierentuin kunnen zich dagelijks tussen 09.00 en 14.00 uur bij de entree melden met hulpgoederen voor de Oekraïense bevolking. Er is dringend behoefte aan onder meer dekens, kleding, schoonmaakmiddelen, luiers, handdoeken, mondmaskers, flessen water en kant-en-klaarmaaltijden.

Ook vraagt men om borden, bestek, energierepen, lucifers, batterijen, zaklampen, kaarsen en verbanddozen. Dat meldt ZOO Lódz op Facebook. Het park ligt in Lódz, de derde stad van Polen. De gemeente heeft een samenwerkingsverband met Lviv, een stad in het westen met Oekraïne. Daar gaan de ingezamelde goederen heen.