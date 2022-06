GaiaZoo

Video: zandsculpturenfestival Zoo van Zand van start in GaiaZoo

Bezoekers van de Limburgse dierentuin GaiaZoo kunnen de komende maanden een tiental zandsculpturen bewonderen. Het dierenpark is tot en met de herfstvakantie het toneel van het zandsculpturenfestival Zoo van Zand, dat zit inbegrepen bij de entreeprijs. Er was in totaal 300 ton zand nodig, afkomstig van Limburgse bodem.



Kunstenaars hebben zes weken aan de sculpturen gewerkt, onder toeziend oog van bezoekers. Vorige week vond de officiële start van het evenement plaats. Dankzij een speciale beschermlaag zijn de bouwwerken bestand tegen weer en wind, belooft GaiaZoo. Voor jonge bezoekers is er een speciale speurtocht.

De zandsculpturen staan in het teken van natuur- en soortbehoud. "Hiermee wil GaiaZoo haar bezoekers meer leren over onder meer bedreigde diersoorten, fokprogramma's en wat de dierentuin zelf doet om de natuur te beschermen", laat het park weten.



Eikelmuis

Er is ook aandacht voor diersoorten die in Nederland met uitsterven worden bedreigd, zoals de eikelmuis, de korenwolf en de vuursalamander. Eén van de sculpturen toont Gaia, de Griekse godin van de aarde en naamgever van de dierentuin. In een YouTube-video vertelt Susanne Ruseler hoe de kunstwerken zijn gemaakt.