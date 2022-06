Efteling

Monorail in de Efteling dicht voor onderhoud: Volk van Laaf afgesloten

De Efteling heeft de Monorail in het Lavenlaar gesloten voor een grote onderhoudsbeurt. Die gaat bijna vier weken duren. Het slakkenspoor, zoals de attractie ook wel wordt genoemd, is naar verwachting tot en met vrijdag 1 juli buiten gebruik. Vandaag was ook de rest van het Laven-dorpje afgesloten voor publiek.



Op de officiële onderhoudskalender van het attractiepark wordt alleen de Monorail vermeld. Volgens een Efteling-woordvoerder is het de bedoeling dat het Volk van Laaf snel weer te bezoeken is, ook tijdens de werkzaamheden aan de Monorail. Wel ondergaat het Loof en Eerhuys de komende tijd een renovatie.

In dat kegelvormige bouwwerk, gelegen tussen het Lonkhuys en het Leunhuys, is een gouden beeld te vinden dat begint te brabbelen als bezoekers hun hand op een lichtgevende plaat leggen. De afgelopen maanden werd het Lonkhuys, bij de entree van het Lavenlaar, nog vernieuwd. Die klus duurde van september 2021 tot half mei 2022.



Scènes

De 425 meter lange Monorail opende tegelijk met het Volk van Laaf in 1990. In eerste instantie moesten inzittenden trappen om vooruit te komen. Sinds 1995 zitten er motors in de karretjes. Bezoekers krijgen de kans om het Lavendorpje van boven te bekijken. Ze missen dan wel de scènes in de huisjes. In 2020 kregen de slakken een nieuw uiterlijk.