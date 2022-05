Efteling

Efteling-achtbaan Baron 1898 blijft de komende weken dicht

Wie de komende weken naar de Efteling gaat, kan geen ritje maken in Baron 1898. De populaire dive coaster is een tijdlang gesloten voor gepland onderhoud. Naar verwachting gaan de werkzaamheden duren van maandag 9 tot en met woensdag 25 mei. Op donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag.



Baron 1898 opende in de zomer van 2015, bijna zeven jaar geleden. De achtbaan is 30 meter hoog. Dankzij een ondergrondse tunnel storten passagiers 37,5 meter de diepte in, gevolgd door twee inversies en een helix. De topsnelheid bedraagt 90 kilometer per uur.

De Efteling heeft zelf niet naar buiten gebracht wat er precies gaat gebeuren tijdens de opknapbeurt. Naast de Baron zijn ook uitkijktoren Pagode, waterspeelplaats Archipel, bootjesmolen Sirocco en fonteinenspektakel Aquanura langdurig buiten gebruik.