Efteling

Geen Aquanura op zeventigste verjaardag Efteling: watershow drie maanden in onderhoud

Watershow Aquanura zal ontbreken op de zeventigste verjaardag van de Efteling. Op dinsdag 31 mei bestaat het attractiepark officieel zeventig jaar. Het fonteinenspektakel is in het voorjaar echter maandenlang niet te zien vanwege groot onderhoud.



Dat blijkt uit de onderhoudskalender van de Efteling. Bezoekers moeten het muzikale waterballet op de Vonderplas naar verwachting drie maanden missen. Volgens de huidige planning wordt Aquanura bijna dertien weken niet vertoond, van maandag 21 maart tot en met vrijdag 24 juni.

Het entreegebied, waar Aquanura onderdeel van uitmaakt, ligt er in het jubileumjaar sowieso nogal troosteloos bij. De parkeerplaats en het Dwarrelplein staan vol met bouwhekken, schuttingen en steigers. Entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen is momenteel afgesloten vanwege werkzaamheden. Binnenkort gaat La Place-restaurant De Vrolijke Noot dicht.



Tiësto

Aquanura werd in 2012 gepresenteerd als de grote nieuwigheid voor het zestigjarig jubileum van het park. De Efteling heeft nog niet aangekondigd wat er precies gaat gebeuren tijdens de afwezigheid van de fonteinenshow. Er zijn op dit moment drie verschillende Aquanura-producties in omloop: De Eerste Efteling Symfonie (2012), Tiësto-Aquanura (2014) en Aquanura met een Zachte G (2020).



De Tweede Efteling Symfonie uit 2014 mag niet meer opgevoerd worden omdat die versie de soundtrack bevat van Monsieur Cannibale. Tijdens een rechtszaak werd duidelijk dat de Efteling niet beschikt over de juiste auteursrechten. Het park moest een boete betalen aan de Franse muziekuitgever.