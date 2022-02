Efteling

Efteling sluit Stoomtrein vanwege werkzaamheden in de omgeving

De Stoomtrein in de Efteling is komende maand meermaals buiten gebruik. Dat komt niet vaak voor: omdat het sprookjespark beschikt over meerdere stoomlocomotieven, wordt bij onderhoud meestal een reservelocomotief ingezet. Binnenkort moeten Efteling-bezoekers de attractie echter volledig missen.



Op woensdag 2 maart en van maandag 7 tot en met vrijdag 11 maart zal de Stoomtrein niet rijden. Er vinden werkzaamheden plaats in de omgeving, vertelt een woordvoerder aan Looopings. Het treintraject passeert het Dwarrelplein bij de hoofdentree, waar momenteel voorbereidingen worden getroffen voor de komst van een gigantisch hotelcomplex.

Het entreegebied moet daarvoor op de schop. Momenteel vinden ook ingrijpende werkzaamheden op de aangrenzende Pardoes Promenade. Onlangs werden het wandelpad richting Fata Morgana en de zij-ingang van het Sprookjesbos gesloopt.



Gewassen

Het bouwproject heeft dus ook gevolgen voor de Stoomtrein. Overigens was de nostalgische attractie op woensdag 23 en donderdag 24 februari al onaangekondigd gesloten. Toen moesten de treinen gewassen worden, legt de voorlichter uit.