Europa-Park

Europa-Park haalt verwijzingen naar controversiële Russische gaspijpleiding weg

Europa-Park is voorlopig klaar met Nord Stream 2. Op de dag dat Rusland een oorlog is begonnen met Oekraïne, heeft het Duitse attractiepark alle verwijzingen naar de controversiële Russische gaspijpleiding weggehaald. De afgelopen jaren werd lanceerachtbaan Blue Fire gesponsord door Nord Stream 2.



De sponsoring was onderdeel van een langdurige samenwerking tussen Europa-Park en het Russische staatsbedrijf Gazprom. Dat kwam het park al vaker op felle kritiek te staan. De familie Mack, de eigenaar van het Zuid-Duitse pretpark, had er eerder geen problemen mee.

Nu vindt men het toch onverstandig om ermee door te gaan. "In het licht van de huidige situatie hebben Europa-Park en Nord Stream 2 hun samenwerking met onmiddellijke ingang opgeschort", luidt de verklaring. Op de website van Europa-Park wordt de bewuste attractie niet langer aangeduid als Blue Fire Megacoaster powered by Nord Stream 2, maar simpelweg als Blue Fire Megacoaster.



Wachtruimte

De officiële Facebook-pagina van de achtbaan is op dezelfde manier gewijzigd. Er kwam ook een aangepast logo, zonder een verwijzing naar de gasleiding. In de overdekte wachtruimte van de rollercoaster wordt niet langer een film vertoond over het omstreden gaspijpleidingproject. Europa-Park is tot half maart gesloten.



De Duitse regering heeft de ingebruikname van Nord Stream 2 deze week opgeschort om de Russische president Vladimir Poetin te straffen. Hij erkende de onafhankelijkheid van twee Oekraïense rebellenregio's, om een inval in het land te rechtvaardigen. Ook de Amerikaanse president Joe Biden kondigde sancties aan tegen Nord Stream 2.



Explosies

Rusland is in de nacht van woensdag op donderdag Oekraïne binnengevallen. Daarmee startte de oorlog tussen beide landen. In meerdere steden zijn explosies gemeld. Er zouden al tientallen dodelijke slachtoffers zijn gevallen. De Europese Unie belooft dat Rusland te maken krijgt met een zwaar pakket aan sancties. De militaire verdragsorganisatie NAVO is in verhoogde staat van paraatheid.