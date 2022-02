De Pier

Pier van Scheveningen dreigt te verdwijnen

De beroemde Pier van Scheveningen is in zeer slechte staat. Daarom dreigt de publiekstrekker, met onder meer een reuzenrad en een bungeejump-attractie, binnen enkele jaren te verdwijnen.



De gemeente Den Haag heeft een bouwkundig onderzoek laten uitvoeren naar De Pier. Daaruit blijkt dat grote delen op korte termijn vervangen of gerenoveerd moeten worden. Als dat niet gebeurt, kunnen bezoekers het bouwwerk in 2025 niet meer veilig betreden.

Er zou zo'n 40 miljoen euro nodig zijn om het horeca-, winkel- en entertainmentcomplex te redden. De eigenaar van De Pier, Kondor Wessels Vastgoed, ziet drie mogelijkheden: totale sloop, nieuwbouw of een beperkte renovatie. Die laatste optie is het minst aantrekkelijk, omdat de attractie op dit moment verliesgevend is.



Appartementen

Kondor Wessels is alleen bereid om stevig te investeren als er meer ontwikkelingsmogelijkheden komen. Volgens het AD gaat het om de bouw van luxe appartementen.



De Pier van Scheveningen is al decennialang een zorgenkindje. Het Van der Valk-concern kocht de trekpleister in 1991 voor het symbolische bedrag van 1 gulden en voerde een renovatie uit. In 2012 deed het bedrijf de plek weer van de hand. Tussen 2013 en 2015 was De Pier gesloten omdat hij niet voldeed aan de brandveiligheidseisen. Sinds 2016 staat er een reuzenrad.