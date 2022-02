Tayto Park

Eigenaar Iers pretpark deed illegale donatie aan politica

Ray Coyle, de eigenaar van het Ierse pretpark Tayto Park, heeft begin 2020 zo'n 4200 euro gedoneerd aan politica Helen McEntee. In ruil heeft ze Coyle later geholpen met het implementeren van de coronaregels. Die donatie was hoger dan de wet toestaat.



Op 4 februari 2020, enkele dagen voor de Ierse verkiezingen, ontving McEntee drie cheques van 1400 euro. In eerste instantie beweerde de politica dat ze geen enkele relatie heeft met Coyle. Nu blijkt dat ze de directeur heeft geholpen met het verhelderen van de coronaregels. Het park zou verder niet bevoordeeld zijn.

Volgens McEntee, die nu minister van Justitie is, heeft ze meerdere bedrijven en organisaties geassisteerd toen de pandemie uitbrak. De zaak valt vooral op omdat bedrijven of individuen in Ierland maximaal 1000 euro per jaar mogen doneren aan een politicus.



Misverstand

Een woordvoerder van McEntee zegt dat het geld werd geaccepteerd vanwege een misverstand. Op 9 januari 2021 is 3600 euro teruggestort. Dat had eigenlijk binnen twee weken na ontvangst moeten gebeuren. McEntee zou het geld gebruikt kunnen hebben voor de verkiezingscampagne.