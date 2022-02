Plopsaland De Panne

Studio 100 op de hak genomen in satirisch filmpje over vastgelopen achtbaan Plopsaland

Het komische Vlaamse tv-programma De Ideale Wereld heeft op geheel eigen wijze gereageerd op het incident dat zaterdagavond plaatsvond in Plopsaland De Panne. Bezoekers van het pretpark zaten urenlang vast in een achtbaan, op tientallen meters hoogte. Er moest een gigantische kraan aan te pas komen om de passagiers te bevrijden.



In een satirisch filmpje komt zogenaamd een manager van entertainmentbedrijf Studio 100 aan het woord, de eigenaar van Plopsaland. Ze onthaalt een fictieve kraanmachinist als een superheld. En Studio 100 zou Studio 100 niet zijn als men geen manier zou zoeken om alle aandacht commercieel uit te buiten.

"Dus we hebben daar direct een schrijversteam op gezet", klinkt het in het ludieke item. Zo ontstond superheld Kraanman, een parodie op Studio 100-personage Mega Mindy. Kraanman kreeg zijn eigen themanummer, met teksten als "Ik heb een rijbewijs C en mijn boterhammekes mee". De persiflage is terug te kijken op YouTube.