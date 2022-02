Efteling

Nieuwe jubileumvaandels Efteling hebben hun beste tijd alweer gehad

De nieuwe jubileumvaandels van de Efteling zijn nu alweer aan vervanging toe. Het attractiepark introduceerde twee weken geleden speciale banieren om het zeventigjarig bestaan van de Efteling te vieren. Door de stormen van de afgelopen dagen raakten de vaandels ernstig beschadigd.



Op veel plaatsen lieten de vlaggen los. Sommige exemplaren zijn volledig weggewaaid, andere vaandels legden bijna het loodje. De decoraties die nog aan de vlaggenmasten hangen, vertonen op meerdere plekken opvallende scheuren.

Het was de bedoeling dat de vaandels tijdens het volledige jubileumseizoen blijven hangen. De Efteling gaat nieuwe exemplaren bestellen, die het langer moeten volhouden.



Alice in Wonderland

Op de banieren prijkt het jubileumlogo van de Efteling, met confetti, serpentines en kleurrijke Efteling-icoontjes. Theekopjes, theepotten en hoeden verwijzen naar de komst van Alice in Wonderland op de Speelweide, tussen april en oktober.