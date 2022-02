Plopsaqua Mechelen Zennebad

Plopsa presenteert definitief plan voor nieuw waterpark Plopsaqua Mechelen

De Plopsa Group wil in België een nieuw waterpark bouwen. Na Plopsaqua De Panne (2015) en Plopsaqua Landen-Hannuit (2021) moet ook de stad Mechelen een eigen Plopsa-zwembad krijgen. Vandaag werden de plannen officieel gepresenteerd, tegelijk met het indienen van de bijbehorende omgevingsvergunning.



Het gaat om een investering van 50 miljoen euro, waar de stad aan meebetaalt. Plopsaqua Mechelen Zennebad, zoals het waterparadijs gaat heten, komt te liggen bij wetenschapsattractie Technopolis. Plopsa spreekt over "een reusachtig stedelijk gedeelte en een gigantische, recreatieve zone met verschillende zwembaden, glijbanen en waterspeeltuigen".

Plopsaqua Mechelen vervangt het huidige stedelijke zwembad Geerdegemvaart. Zwem- en watersportclubs verhuizen mee naar het nieuwe Plopsa-bad. Het recreatieve gedeelte komt in het teken te staan van Studio 100-figuren Kabouter Plop, Samson en Bumba.



Wildwaterbaan

Naast glijbanen omvat het complex een golfslagbad met licht- en geluidseffecten, een wildwaterbaan, een waterspeeltuin, een peuterpad, bubbelbaden en een buitenzwembad met een ligweide. Het thema is vrij origineel: Plopsaqua De Panne draait om Wickie de Viking, Plopsaqua Landen-Hannuit werd vormgegeven in de stijl van Maya de Bij en Bumba.



Over de komst van het Plopsa-zwembad in Mechelen wordt al jaren gesproken. Er kwam ook kritiek van buurtbewoners die vrezen voor de verdwijning van een natuurgebied. Volgens Plopsa is "een beperkte boskap" noodzakelijk. Men probeert verontrustende omwonenden gerust te stellen. "Het Zennebeemdenbos blijft voor 88 procent intact. Het deel dat verdwijnt, wordt elders op het grondgebied van Stad Mechelen dubbel gecompenseerd waardoor Mechelen nog groener wordt."