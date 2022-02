Wonderwereld

Drama voor Gronings dierenpark: twee woestijnvosjes en wallaby dood door overstromingen

De stormen van de afgelopen dagen bleken een regelrechte ramp voor een dierentuin in het Groningse Ter Apel. Het kleinschalige sprookjes- en dierenpark Wonderwereld kwam grotendeels onder water te staan. Het is niet gelukt om alle dieren levend uit de verblijven te halen.



Drie bewoners hebben de overstromingen niet overleefd. Twee woestijnvosjes konden niet op tijd gered worden. Vermoedelijk zijn ze verdronken. De wallaby's werden wel allemaal elders opgevangen, maar een dag later is er alsnog een wallaby overleden. Mogelijk kreeg het dier water in de longen.

In totaal zijn er zo'n veertig dieren geëvacueerd. Een deel kon binnen het park opgevangen worden. Andere dieren moesten naar zusterpark Kabouterland gebracht worden, in het Drentse dorpje Exloo. Op dit moment staat er nog steeds water in Wonderwereld. Het park is van plan begin april weer open te gaan voor publiek.