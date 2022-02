Walibi Belgium

Vergunning ingetrokken: geluidsniveau Walibi Belgium moet omlaag

Het geluidsniveau van Walibi Belgium moet per direct omlaag. Dat is het gevolg van een beslissing van de Belgische Raad van State. Buurtbewoners van het attractiepark stapten naar het rechtscollege uit onvrede over een nieuwe vergunning uit 2018. Daarin staat dat Walibi meer geluid mag produceren.



Overdag werd het maximale geluidsniveau verhoogd van 55 dBa naar 60 dBa. Bovendien mocht men op speciale dagen in het jaar, bijvoorbeeld tijdens evenementen als Halloween, ook 's avonds meer geluid produceren. De Raad van State heeft die vergunning ingetrokken.

Daardoor is nu weer de situatie van vóór 2018 van kracht. Walibi mag op specifieke dagen 's avonds geopend blijven, maar het geluidsniveau zal omlaag moeten. "Je moet weten dat 60 dBA een geluidsvermogen vertegenwoordigt dat drie keer hoger is dan 55 dBA", meldt de actiegroep.



Staking

De omwonenden trokken al in 2018 aan de bel. Naar aanleiding van hun commentaar werden verschillende aanpassingen doorgevoerd op het gebied van geluidsrestricties en controles, maar door een staking bij de postbezorging kwam de bevestiging destijds drie dagen na de wettelijke termijn binnen. Daardoor trad alsnog de ongewijzigde vergunning in vergunning.



Voor de buurtbewoners was een stap naar de Raad van State een laatste redmiddel. Dat gebeurde in het voorjaar van 2019. Nu, bijna drie jaar later, is er een uitspraak. Die pakt dus gunstig uit voor de buurt. Het attractiepark heeft zelf nog niet op het bericht gereageerd.



22.00 uur

Walibi gaat op zaterdag 2 april weer open. Op reguliere dagen is het park dit jaar geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Tijdens zeven weken in juli en augustus sluiten de poorten een uur later, om 19.00 uur. Voor oktober en november staan nu zes halloweenavonden op de planning. Dan zijn bezoekers welkom tot 22.00 uur.