Attractiepark Toverland

Toverland op zoek naar acteurs, dansers en zangers voor parkentertainment

Entertainers die dromen van een baan bij een pretpark, kunnen zich melden bij Toverland. Het Limburgse attractiepark is voor aankomend seizoen op zoek naar acteurs, dansers en zangers tussen 18 en 50 jaar. Zij kruipen in de huid van verschillende Toverland-karakters.



Kandidaten moeten goed zijn in spel, dans of zang. Ook is het belangrijk om moeiteloos te kunnen improviseren en affiniteit te hebben met kinderen en familie-entertainment. "Jij geeft kleur door de magie tot leven te wekken", valt te lezen in een vacaturetekst. "Het betreft diverse rollen welke worden ingezet tijdens shows, straat- en parkentertainment of evenementen."

Voor de mascottepakken is er specifiek behoefte aan personen met een lengte tussen 1.60 en 1.80 meter en een schoenmaat tussen 38 en 45. Ook wordt gevraagd naar mensen met een slank voorkomen en een lengte tussen 1.50 en 1.70 meter, met een schoenmaat tussen 36 en 41.



Zomerfestival

Entertainers moeten flexibel inzetbaar zijn van maart tot en met januari, met als belangrijkste momenten zomerfestival Summer Feelings van half juli tot begin september, de halloweendagen in oktober en november en de winterperiode van eind november tot half januari.



Toverland belooft "een functie met ontzettend veel uitdaging en veelzijdigheid" en "een passend salaris" op basis van een zzp-contract, payrolling of loondienst. Wie door de eerste selectieronde komt, wordt uitgenodigd voor audities op vrijdag 18 of zaterdag 19 maart.