Artis

Dierentuin Artis opent nieuw interactief museum over mensen

De Amsterdamse dierentuin Artis opent vandaag een nieuw museum. Na maar liefst 75 jaar gesloten te zijn geweest voor publiek, kunnen bezoekers een kijkje nemen in het Groote Museum. Er werd gekozen voor een compleet nieuw invulling. Daarbij staat de verbinding van de mens met het leven op aarde centraal. Er is ook veel aandacht voor duurzaamheid.



"Doel van het interactieve museum is de bezoeker met andere ogen naar zijn omgeving en de wereld te laten kijken", meldt Artis. Het Groote Museum is het oudste museumgebouw in Amsterdam, daterend van 1855. "Het monumentaal erfgoed is duurzaam gerestaureerd en vernieuwd."

Tijdens die verbouwing zijn wel delen van het monumentale interieur verloren gegaan, doordat een projectleider een vergunning verkeerd had gelezen. Zonder overleg werden toen historische stuc- en verflagen verwijderd. Het Openbaar Ministerie stelde een onderzoek in. Dat leverde uiteindelijk een boete van 3000 euro op.



Verwarring

Het eclectische museum bestaat nu uit twaalf gedeeltes waarin een lichaamsdeel het vertrekpunt vormt, zoals het hart, de ogen of de hersenen. "De bezoeker gaat bewegen, observeren, ruiken, luisteren, voelen, proeven en stilstaan en zal soms even in verwarring zijn", laat Artis weten. Er is vijf jaar aan het concept gewerkt.



Naast het bekende dierenpark heeft Artis al sinds 1988 een eigen planetarium en sinds 2014 een wetenschapsmuseum over microscopisch kleine organismen: Micropia. Met het Groote Museum voegt Artis dus een vierde onderdeel toe. Het nieuwe museum ligt aan het vrij toegankelijke Artisplein. Voor een los ticket betalen bezoekers vanaf 13 jaar 17,50 euro. Een combiticket inclusief de dierentuin kost 30 euro.