Hof van Eckberge

Zes nieuwe diersoorten in jongste dierentuin van Nederland

De jongste dierentuin van Nederland breidt stapje voor stapje uit. Hof van Eckberge, een kleinschalig speel- en dierenpark in het Gelderse Eibergen, beschikt sinds 2020 over een officiële dierentuinvergunning. Deze maand opent een nieuw gedeelte met zes nieuwe diersoorten.



In het verblijf zijn reptielen en insecten te vinden. Bezoekers komen oog in oog te staan met een python, een stierkikker, een panterkameleon, madagaskardaggekko's, blauwtongskinken en flappentakken. De blauwtongskink is een hagedissensoort, de flappentak is een wandelende tak.

De toevoeging werd gedecoreerd als een Zuid-Amerikaans onderzoeksstation, met gereedschap van een fictieve onderzoeker. Informatieborden zijn vormgegeven als oude krantenartikelen. De initiatiefnemers lieten zich naar eigen zeggen inspireren door Wildlands Adventure Zoo Emmen en het Amerikaanse themapark Disney's Animal Kingdom.



Aquaria

Een gebouw met zoet- en zoutwateraquaria heeft het veld moeten ruimen. De vissen zijn overgeplaatst naar onder meer Ouwehands Dierenpark. In totaal telt Hof van Eckberge nu 25 diersoorten. Het dierenpark in de Achterhoek ligt vlakbij de Duitse grens.



Het management denkt momenteel na over het ontwikkelen van een buitengebied. "Er ligt een uitgebreid masterplan klaar om binnen enkele jaren uit te groeien tot een middelgrote dierentuin", zegt een woordvoerder. Olifanten en ijsberen liggen niet in het vooruitzicht. "We kijken goed naar de schaalbaarheid en het welzijn van de dieren. Op 25.000 vierkante meter zijn dat geen realistische wensen."