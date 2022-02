Bellewaerde Park

Foto's: brandweer oefent spectaculaire reddingsacties in Belgisch pretpark Bellewaerde

Het Belgische pretpark Bellewaerde Park is voorbereid op reddingsoperaties op grote hoogte. De regionale brandweer kwam onlangs naar het attractiepark in Ieper om het evacueren van attracties te oefenen. Dat is te zien op foto's die Bellewaerde op social media heeft gedeeld.



Leden van het reddingsteam oefenden vorige week een ontruiming bij boomerang coaster Boomerang, vrijevaltoren Screaming Eagle en rodelachtbaan Dawson Duel. "Ze hebben kunnen werken aan hun klim- en evacuatietechnieken", schrijft het park.

"Wij maken van deze gelegenheid gebruik om hulde te brengen aan het werk van de brandweerlieden die dagelijks voor onze veiligheid zorgen."



Plopsaland

De timing is opvallend: afgelopen zaterdag moest het reddingsteam van de brandweer ingeschakeld worden bij een spectaculaire ontruiming in Plopsaland De Panne. Een achtbaantrein kwam daar vast te staan op 35 meter hoogte. Het duurde maar liefst zes uur voordat iedereen weer op de grond stond.



In Bellewaerde Park zaten vorig jaar nog 23 passagiers twee uur vast in de 16 meter hoge kantelende toren El Volador. De inzittenden moesten één voor één bevrijd worden met behulp van een hoogwerker.