Efteling

Video: zelfs de wachttijdborden vieren feest in de Efteling

De zeventigste verjaardag van de Efteling wordt zelfs gevierd op de wachttijdborden in het attractiepark. Tijdens het jubileumjaar staat dagelijks om 16.00 uur een feestje op het programma. Door het hele park klinkt dan een speciaal verjaardagslied. Ook de wachttijdborden doen op dat moment mee.



Dat ontdekte een Twitter-gebruiker, die er dinsdag een video van publiceerde. Te zien is hoe er even na 16.00 uur confetti naar beneden dwarrelt op het digitale scherm dat de actuele wachttijd bij de attracties aangeeft. Het filmpje is opgenomen bij achtbaan Vogel Rok.

De Efteling Happy Birthday Song, zoals het jubileumnummer wordt genoemd, klinkt elke dag door het hele park. Daarvoor zijn op veel pleinen extra speakers neergezet. Medewerkers delen rond het viermoment feesthoedjes, vlaggetjes, buttons en toeters uit. Ook doen ze vaak een dansje in groepsverband.