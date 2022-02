Nieuws

QR-codes voorlopig verleden tijd: geen coronabewijs meer nodig voor pretpark en dierentuin

De coronamaatregelen voor de Nederlandse pretparken, dierentuinen, kermissen en musea zijn opgeheven. Bezoekers hebben vanaf vandaag geen coronatoegangsbewijs meer nodig om binnen te komen. Afstand houden is ook niet meer nodig, net als het dragen van een mondkapje.



Laatstgenoemde regels werden een week geleden al overboord gegooid, maar toen was het tonen van een coronapas nog wel noodzakelijk. Spatschermen, hekken en borden behoren sindsdien tot het verleden. De capaciteit van attracties, restaurants, winkels en shows kan weer volledig benut worden.

Nu is van coronabeperkingen helemaal geen sprake meer. Toch zullen veel attractie- en dierenparken de komende tijd blijven werken met een bezoekerslimiet. Vanwege hardnekkige personeelstekorten is het een enorme uitdaging om genoeg medewerkers te vinden voor het openen van de attracties en horecapunten.



Online reserveren

Door per dag een maximumaantal tickets te verkopen, wordt de drukte gespreid en weet een park vrij nauwkeurig hoeveel bezoekers er zullen komen. Dat is nuttig voor de inkoop van producten en de personeelsplanning. Om die reden blijft het online reserveren van een tijdvak op de meeste plekken tot nader order verplicht.



Het coronatoegangsbewijs was voor pretparken en dierentuinen in Nederland verplicht van woensdag 26 januari tot en met donderdag 24 februari. In oktober, november en december vorig jaar kozen sommige parken al wel vrijwillig voor het invoeren van de regel, tot grote frustratie van antivaxers en andere coronasceptici. Toch leidde de beslissing niet tot een noemenswaardige daling van de bezoekersaantallen.



Duitsland

Nederland hanteerde een minder streng beleid dan verschillende andere Europese landen. Ongevaccineerden bleven welkom als ze bereid waren om een coronatest te doen, terwijl onder meer Frankrijk en Duitsland kozen voor het 2G-beleid. Toegang is dan alleen mogelijk voor personen die volledig gevaccineerd of recent genezen zijn.