Groupe Pierre & Vacances Center Parcs

Koud water in wildwaterbanen Center Parcs? 'Ik zie het aankomen'

Stroomt er binnenkort koud water door de beroemde wildwaterbanen van Center Parcs? Als het aan de vaste landschapsarchitect van de bungalowparken ligt wel. Hij vindt het anno 2022 niet meer te verantwoorden dat de wildwaterbanen in de openlucht 's winters verwarmd worden tot 29 graden. Dat is namelijk allesbehalve milieuvriendelijk, realiseert Jean Henkens zich.



Henkens is al sinds de oprichting van Center Parcs verantwoordelijk voor het inrichten van de Aqua Mundo-zwembaden. In een podcast vertelt hij over het groene imago van het bedrijf. De interviewer laat vervolgens vallen dat die reputatie eigenlijk niet te rijmen valt met een energievreter als een verwarmde wildwaterbaan in de koude buitenlucht.

"Daar heb je 100 procent gelijk in", reageert bioloog Henkens. "Een wildwaterbaan is een grote energieconsument. Vandaag de dag wordt daar nog te slordig mee omgegaan." Hoog tijd om daar verandering in te brengen, vindt de landschapsarchitect. "Er zijn best investeringen te bedenken om die energieconsumptie met 70, 80 procent terug te dringen."



Thermopakken

Wat zijn de opties? "Dat je mensen straks misschien alleen maar met thermopakken 's winters in een niet-verwarmde wildwaterbaan laat gaan. Of het water niet tot 29 graden opwarmt, maar tot 15 graden." Ook het overkappen van de waterattracties behoort volgens Henkens tot de mogelijkheden.



Hij verwacht dat dergelijke maatregelen binnen enkele jaren zelfs wettelijk verplicht worden, om zo het energieverbruik terug te verminderen en het milieu minder te belasten. "Ik zie het aankomen", aldus de Center Parcs-veteraan.



Hoogteverschillen

De allereerste wildwaterbaan opende in 1986 in Center Parcs Het Heijderbos, 36 jaar geleden. Later werd het concept in bijna alle Center Parcs-parken geïmplementeerd. Het idee ontstond toen er een zwembad gebouwd moest worden op een plek met hoogteverschillen. Door een gemiddelde wildwaterbaan stroomt 2,5 miljoen liter water per uur.



Landschapsarchitect Henkens vertelt ook dat bezoekers van de Center Parcs-vakantieparken waarschijnlijk niet beseffen hoe bijzonder de omgeving is waar ze verblijven, met honderden verschillende soorten bomen en planten. "Ik ben er niet van overtuigd dat ze de bijzonderheid van de elementen op zich nog zien."



Gemiste kans

Vervolgens uit hij kritiek op zijn collega's van de marketingafdeling. "Dat vind ik ook wel een gemiste kans van marketing binnen ons bedrijf. Ik zou dat zelf zichtbaarder, voelbaarder en beleefbaarder maken."