Ouwehands Dierenpark Rhenen

Lichtfestival Ouwehands Dierenpark verlengd tot eind maart

Het lichtfestival van Ouwehands Dierenpark wordt verlengd. Eigenlijk zou het winterse evenement tot en met zaterdag 5 maart duren. Volgens de dierentuin is Light Nights: Magic Forest zo populair dat besloten is om nog drie weekenden toe te voegen.



Bezoekers zijn ook welkom op vrijdag 11, zaterdag 12, vrijdag 18, zaterdag 19, vrijdag 25 en zaterdag 26 maart. In eerste instantie duurden de lichtjesavonden van 17.30 tot 21.00. Omdat het steeds later donker is, wordt het evenement nu gehouden van 18.30 tot 22.00 uur.

Vanaf vrijdag 18 maart starten en eindigen de Light Nights nog een half uur later. Dan worden de lichtjes ontstoken tussen 19.00 uur en 22.30 uur. Wie naast de lichtshows ook de dieren wil zien, kan voor 21,50 euro een combiticket kopen dat geldig is vanaf 15.00 uur. Binnenverblijven sluiten om 17.00 uur.



China Light

Het evenement zou oorspronkelijk beginnen op 10 december vorig jaar. Door de coronamaatregelen duurde het uiteindelijk tot 28 januari voordat de eerste bezoekers de lichtsculpturen in volle glorie konden aanschouwen. Vorig jaar ging het festival, dat toen nog China Light heette, helemaal niet door vanwege de coronabeperkingen.