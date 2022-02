Artis

Artis bouwt Kamelenveld om tot nieuw verblijf voor uitgestorven antilopesoort

Het Kamelenveld in Artis krijgt nieuwe bewoners. Binnenkort verhuizen de algazellen naar het beroemde verblijf bij de hoofdingang. Dat is een antilopesoort die in het wild is uitgestorven.



Landschapsarchitect Thijs de Zeeuw heeft het nieuwe verblijf ontworpen. Hij liet zich daarbij inspireren door de vroegere leefomgeving van de algazelle in Noord-Afrika. Naast het Kamelenveld verrijst bovendien een paviljoen, waar bezoekers meer te weten komen over de werkwijze van Artis op het gebied van natuurbehoud.

Door veeteelt en de jacht op hun hoorns en vlees is de algazelle sinds 2000 officieel uitgestorven in het wild. De exemplaren in Artis zijn onderdeel van een Europees fokprogramma. Sommige dieren die binnen dit samenwerkingsverband worden geboren, krijgen een plekje in beschermde Afrikaanse natuurgebieden. Zo hoopt men de populatie weer op te bouwen.



Ezels

Eind januari stierf de laatste kameel van Artis. Op hun veld woonden ook andere hoefdieren. De Watoessirunderen verhuizen naar de savanne van de Amsterdamse dierentuin. Voor de ezels is een plekje gevonden in Apenheul in Apeldoorn.