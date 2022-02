Avonturenpark Hellendoorn

Foto's: Avonturenpark Hellendoorn bouwt middeleeuwse burcht bij nieuwe spinning coaster

De nieuwe achtbaan RidderStrijd in Avonturenpark Hellendoorn wordt voorzien van een groot houten stationsgebouw. Voor de 13 meter hoge spinning coaster komt een 23 meter brede middeleeuwse burcht te staan. Vandaag toonde het Overijsselse pretpark de voortgang op de bouwplaats aan journalisten en fans.



Zij konden van dichtbij bekijken hoe twee torens op hun plek werden gehesen. Het gebouw biedt straks ook onderdak aan een overdekte wachtrij, waar het verhaal achter de attractie wordt uitgelegd. Dat gaat over vier ridders die een stellage hebben gebouwd om op die manier vanuit strijdwagens een draak te kunnen verslaan.

De burcht vertoont tekenen van dat gevecht. Zo zijn er afdrukken te zien van enorme drakenklauwen. Voor het station moet nog een dorpsplein aangelegd worden. De toevoeging bevindt zich in een drakengebied, waar ook loopingachtbaan Balagos en slingerende schijf Het DrakenNest staan.



Gereviseerd

RidderStrijd werd gefabriceerd door het Franse bedrijf Reverchon. Na twintig jaar in een Mexicaans pretpark gestaan te hebben, is de attractie naar Nederland verscheept en volledig gereviseerd. Binnenkort arriveren de opgeknapte karretjes van de rollercoaster. Dan kunnen de testritten beginnen.