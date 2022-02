Bobbejaanland

Nickelodeon-personages komen dit jaar naar Bobbejaanland

Bobbejaanland verwelkomt bekende Nickelodeon-personages. Bezoekers van het Vlaamse attractiepark kunnen dit jaar op de foto met verschillende tekenfilmfiguren van de kinderzender, waaronder SpongeBob en de pups van PAW Patrol. Dat vertellen ingewijden aan Looopings.



Er komt een meet-and-greet locatie voor SpongeBob en zeester Patrick uit SpongeBob SquarePants, de Teenage Mutant Ninja Turtles, Dora en Boots uit Dora the Explorer en PAW Patrol. Daarmee gaat Bobbejaanland zusterpark Movie Park Germany achteraan, waar de karakters van Nickelodeon al sinds 2007 te vinden zijn.

De samenwerking tussen Bobbejaanland en Nickelodeon werd twee jaar geleden, in februari 2020, al benoemd in een enquête. Toen kon de komst van de figuren echter niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Ook vorig jaar gooiden de coronaregels roet in het eten. Nu komt het project er alsnog.



Social media

Het park heeft dat nog niet officieel bevestigd. Er wordt al wel volop op gehint in berichten op social media. Volgens een woordvoerster komt Bobbejaanland binnenkort met meer informatie. Het nieuwe seizoen start op zaterdag 2 april.



Bobbejaanland en Movie Park Germany horen bij parkengroep Parques Reunidos, net als bijvoorbeeld Attractiepark Slagharen. Ook Parque de Atracciones de Madrid in Spanje, eveneens onderdeel van de groep, heeft een Nickelodeon-gedeelte. Verder staat in de Spaanse stad Murcia sinds 2017 een overdekt pretpark dat volledig draait om de tv-zender: Nickelodeon Adventure Murcia. Buiten Parques Reunidos heeft het Engelse attractiepark Blackpool Pleasure Beach een eigen Nickelodeon-gebied.



Plopsaland

De deal met Bobbejaanland kan ook gevolgen hebben voor attractieparken in de buurt. Movie Park dwong eerder het alleenrecht op de Nickelodeon-figuren af voor parken in de omgeving. Julianatoren en verschillende Plopsa-parken moesten toen stoppen met hun Nickelodeon-evenementen. Plopsaland De Panne, waar de PAW Patrol-figuren kind aan huis zijn, ontsprong tot nu toe de dans.