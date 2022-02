Koninklijke Burgers' Zoo

Burgers' Zoo verkoopt oude parkeermunten voor het goede doel

Burgers' Zoo geeft fans de kans om een nostalgisch souvenirtje op de kop te tikken. Het dierenpark in Arnhem heeft enkele jaren geleden de klassieke parkeermunten vervangen door parkeerkaartjes met een barcode. Achter de schermen ligt echter nog een voorraad muntjes.



De dierentuin heeft besloten die per stuk te gaan verkopen in de souvenirwinkel, als verzamelitem. Op de munten staat de tekst "Burgers' Zoo Bush Safari, Arnhem-Holland", een verwijzing naar de ecosystemen Burgers' Safari (1968) en Burgers' Bush (1988). Koninklijke Burgers' Zoo opende in 1913.

Voor één munt vraagt men 2 euro. De opbrengst gaat naar een goed doel, namelijk een natuurbehoudproject van Burgers' Zoo in het Midden-Amerikaanse land Belize. Daar beschermt men een mangrovebos van bijna 400 vierkante kilometer.



Parkeerplek

De oude munten zijn niet meer te gebruiken voor een parkeerplek. Voor een parkeerkaart vraagt het park tegenwoordig 7,50 euro per bezoek. Een parkeerabonnement voor een heel jaar kost 18,50 euro.