Disneyland Paris

Disneyland Paris Pride 2022: optredens van Mika en Becky Hill

De Libanees-Britse zanger Mika en de Britse zangeres Becky Hill treden dit jaar op tijdens een feestavond in Disneyland Paris. Op zaterdag 11 juni 2022 vindt in het Walt Disney Studios Park het lgbt-evenement Disneyland Paris Pride plaats. Het feest duurt van 20.00 tot 02.00 uur. De twee artiesten vormen de hoofdacts.



Mika is bekend van hits als Grace Kelly, Love Today, Big Girl, Lollipop, Love Today en We Are Golden. Becky Hill, die in 2012 meedeed aan The Voice UK, heeft nummers op haar naam staan als Losing, Piece of Me, False Alarm, Lose Control en Remember.

Verder geeft ook de Franse zanger Bilal Hassani een optreden. Hij vertegenwoordigde Frankrijk tijdens het Eurovisiesongfestival van 2019. Op Production Courtyard, het plein voor The Twilight Zone Tower of Terror, komt een groot podium te staan.



Crush's Coaster

Ook kunnen bezoekers kijken naar Disney's Colorful Pride Parade, met Disney-figuren in regenboogoutfits. De rest van het programma bestaat uit meet-and-greets en lip-sync-wedstrijdjes. Bijna alle attracties in het park zijn geopend, waaronder Tower of Terror, Ratatouille en Crush's Coaster. In de winkels worden speciale themasouvenirs verkocht.



Mika zou eigenlijk in 2020 al van de partij zijn. Toen moest het evenement geschrapt worden vanwege de coronamaatregelen. Ook in 2021 ging Disneyland Paris Pride niet door. Tickets voor de aankomende editie zijn sinds 8 februari online verkrijgbaar. Ze kosten 89 euro per stuk.