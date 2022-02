Plopsaland De Panne

Foto's: Plopsaland haalt karretjes van vastgelopen rollercoaster van de baan

Plopsaland De Panne haalt de vastgelopen trein van de achtbaan The Ride to Happiness van de baan. De 35 meter hoge spinning coaster viel zaterdagavond stil op het hoogste punt. In de nacht van zaterdag op zondag kwam de trein uit eigen beweging naar beneden.



Sindsdien stond het gevaarte enkele meters boven het water vast. Vandaag is in eerste instantie geprobeerd om de vier gondels van de trein los te koppelen en met behulp van een kraan één voor één terug naar de start van het traject te brengen.

Toen dat niet werkte, werd besloten om de karretjes ter plekke te demonteren en te verwijderen. Ze zullen geïnspecteerd worden in de onderhoudsruimte bij de achtbaan. Voor het onderzoek werkt Plopsaland samen met de Duitse fabrikant Mack Rides.



Onmogelijk

Voor Plopsa-directeur Steve van den Kerkhof is het nog steeds een raadsel hoe het incident zaterdagavond kon gebeuren. Een speciale windmeter gaf aan dat de attractie gewoon mocht draaien. Dat een trein stil zou komen te staan op tientallen meters hoogte, vlak na de eerste lancering, achtte men eerder praktisch onmogelijk.



Niemand had rekening gehouden met een evacuatie op dat punt. Uiteindelijk duurde de reddingsoperatie ruim zes uur. De directeur benadrukt dat het park pas actie kan ondernemen als de oorzaak duidelijk is. Voorlopig is The Ride to Happiness dan ook buiten gebruik.