Fantasy Island

Engels pretpark opent interactieve trackless darkride met Maya-zombies

Het Engelse pretpark Fantasy Island heeft een trackless darkride geopend. In de interactieve attractie Harrington Flint's Island Adventures gaat een ontdekkingsreiziger de strijd aan met een maniakale professor. Hij wil een oude Maya-oorlogsgod oproepen om de wereld over te nemen.



Bezoekers nemen plaats in zespersoons voertuigen van de Nederlandse fabrikant ETF Ride Systems, uitgerust met pistolen. Vanuit de karretjes schieten inzittenden op Maya-zombies, die verschijnen op vijf interactieve schermen. De technologie werd ontwikkeld door de Belgische leverancier Alterface.

Eigenlijk was de attractie in kwestie bedoeld voor de Verenigde Arabische Emiraten. Fantasy Island, gelegen in de Oost-Engelse kustplaats Ingoldmells, nam de ride over. Het huidige thema komt van de eigenaar van het Britse park, de Mellors Group. ETF en Alterface waren betrokken bij de verplaatsing.



Intensiteit

Tijdens de bouw is bijvoorbeeld de intensiteit van de pistolen aangepast, zodat passagiers sneller en accurater kunnen schieten. Harrington Flint's Island Adventures werd gebouwd op een oppervlakte van 350 vierkante meter. Een ritje duurt ongeveer vijf minuten.