Madurodam

Bezoekers Madurodam kunnen miniaturen nu ook activeren met pinpas

Madurodam gaat met de tijd mee. Bezoekers van het Haagse themapark kunnen sinds kort hun bankpas gebruiken om interactieve scènes in de miniatuurwereld te activeren. Eerder kon dat alleen met muntgeld.



In Madurodam zijn op verschillende plaatsen interactieve miniaturen te vinden. Op vier plekken is er een kleine vergoeding voor nodig. Zo kost het activeren van de beroemde Madurodam-kermis 20 eurocent.

Bij de Mars-fabriek gaat voor 20 eurocent een wagentje rijden dat een mini-Marsje naar de toeschouwers brengt. Voor 1 euro ontvangen bezoekers Madurodam-klompjes bij een klompenboerderij. Daarnaast worden er voor 1 euro per stuk tulpenspeldjes uitgedeeld bij bloemenveiling Royal FloraHolland.



Pinapparaten

Decennialang vroegen kinderen hun ouders in Madurodam om muntjes voor de miniaturen. Nu mensen steeds minder vaak contant geld op zak hebben, zijn er pinapparaten geïnstalleerd om contactloos te kunnen betalen. Het is ook nog steeds mogelijk om muntjes te gebruiken, vertelt een woordvoerster van Madurodam aan Looopings.



"Ook voor buitenlandse toeristen, die vaak alleen een creditcard bij zich hebben, is het een uitkomst", aldus de voorlichtster. Zij hoeven geen euromunten meer te wisselen. De aanpassing werd vorig seizoen doorgevoerd, maar het attractiepark in Zuid-Holland heeft er toen geen ruchtbaarheid aan gegeven.