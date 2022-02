Liseberg

Houten achtbaan in Zweden maandenlang dicht voor reparatie

De houten achtbaan in het Zweedse pretpark Liseberg is de komende maanden buiten gebruik. Bij rollercoaster Balder, geopend in 2003, vinden ingrijpende werkzaamheden plaats. Een groot deel van de baan moet vernieuwd worden, meldt directeur Andreas Andersen aan Looopings.



"De afgelopen jaren hebben we ongeveer een derde van de baan vervangen", aldus Andersen. "Nu doen we de rest." Het baanverloop blijft gelijk, dus de ritbeleving verandert niet. De operatie wordt uitgevoerd door de gespecialiseerde Duitse firma Züblin, die eerder al verantwoordelijk was voor een vergelijkbaar project in het Duitse pretpark Heide Park.

Daar onderging houten achtbaan Colossos in 2017 en 2018 een renovatie. Volgens Andersen kampt Balder met dezelfde problemen als Colossos destijds, veroorzaakt door een ontwerpfout. Colossos is drie jaar ouder dan Balder.



Intamin

Beide attracties werden gebouwd door Intamin Amusement Rides uit Liechtenstein. De Zweedse achtbaan is 36 meter hoog en 1070 meter lang. Treinen halen een topsnelheid van 90 kilometer per uur. Er wordt 30 miljoen Zweedse kroon geïnvesteerd om de coaster te redden, zo'n 2,8 miljoen euro. De kosten worden niet gedekt door de verzekering: Liseberg betaalt de reparatie uit eigen zak.