Futuroscope

Futuroscope toegevoegd aan wachttijdenoverzicht op Looopings

Het overzicht met actuele wachttijden op Looopings is weer wat completer geworden. Vanaf vandaag zijn ook de wachttijden van het Franse attractiepark Futuroscope rechtstreeks online te bekijken via looopings.nl/wachten. Daarmee telt de wachttijdenpagina in totaal 36 verschillende parken. Geen enkele ander platform toont van zo veel Europese pretparken de wachttijdinformatie.



Veel grote attractieparken zijn momenteel nog gesloten in afwachting van de start van het zomerseizoen. Futuroscope is elk seizoen geopend. Het park werkt met virtuele wachtrijen, waarbij bezoekers online een reservering kunnen plaatsen voor een attractie of show.

Het park in de West-Franse gemeente Chasseneuil-du-Poitou draait om futuristische belevingen. De focus ligt op multimedia en cinematografische en audiovisuele technieken. Binnenkort opent een nieuw themahotel met de naam Station Cosmos.



Waterparadijs

Dit jaar wordt ook het bewegende theater Chasseurs de Tornades in gebruik genomen. Verder liggen er plannen klaar voor een waterparadijs en een bijzondere waterattractie. Futuroscope is onderdeel van Compagnie des Alpes, net als bijvoorbeeld Walibi Holland, Walibi Belgium en Parc Astérix.