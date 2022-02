Mini-Europe

Twee gebouwen in miniatuurstad omgewaaid door storm: 50.000 euro schade

Twee gebouwen in de Brusselse miniatuurstad Mini-Europe hebben het stormachtige weer van de afgelopen dagen niet overleefd. De attractie in de Belgische hoofdstad bestaat uit schaalmodellen van verschillende iconische Europese plekken. Door zware windstoten waaiden twee bouwwerken om.



Het gaat om miniaturen van de toren van het Brusselse stadhuis op de Grote Markt en het stadhuis van Leuven. De schade bedraagt naar schatting 50.000 euro, meldt directeur Thierry Meeùs aan regionale media. Het park is volgens hem niet verzekerd tegen dergelijke schadegevallen, vanwege een te hoog eigen risico.

Daarom moet Mini-Europe de kosten zelf betalen. In de geschiedenis van het 33 jaar oude park was er niet eerder sprake van zo veel schade, aldus Meeùs. Men had al voorzorgsmaatregelen genomen vanwege de storm. Zo waren veel kleine onderdelen preventief weggehaald.



Herstellen

Het herstellen of opnieuw maken van de getroffen gebouwen neemt waarschijnlijk een hele poos in beslag. De kans is dan ook groot dat de modellen ontbreken als het park eind maart heropent voor het nieuwe seizoen.