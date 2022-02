Disneyland Paris

Disneyland Paris gebruikt schiettent als suikerspinkraam

Disneyland Paris heeft een nieuwe bestemming gevonden voor Rustler Roundup Shootin' Gallery, de schietkraam in themagebied Frontierland. Onder de overkapping van de betaalattractie is nu een verkooppunt met suikerspinnen verschenen.



Een suikerspin - 'barbe a papa' in het Frans - kost 5 euro per stuk. "Betaal alstublieft binnen en laat hier het bonnetje zien", valt te lezen op een bordje bij het kraampje.

Eerder stond het suikerspinkarretje bij de ingang van Frontierland, onder een overkapping van souvenirwinkel Thunder Mesa Mercantile Building. De langdurige sluiting van Rustler Roundup Shootin' Gallery hangt samen met de coronamaatregelen.