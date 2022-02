Groupe Pierre & Vacances Center Parcs

Landschapsarchitect Center Parcs is felle tegenstander van Holle Bolle Gijs

Een ludieke prullenbak zoals Holle Bolle Gijs in de Efteling komt er bij Center Parcs niet in. Dat vertelt de vaste landschapsarchitect van de keten van bungalowparken in een interview. De Belgische bioloog Jean Henkens is al sinds de oprichting verantwoordelijk voor de inrichting van de subtropische werelden van Center Parcs.



Henkens werd in De Gouden Graal Podcast gevraagd of Center Parcs niet een Holle Bolle Gijs zou moeten introduceren, zodat kinderen op een speelse manier aangemoedigd worden om hun afval op te ruimen. Voor de bioloog is dat echter vloeken in de kerk. Hij ziet het idee absoluut niet zitten.

Rommel opruimen "hoort niet op een plezierige manier" te gaan, aldus Henkens. "Dat hoort bij opvoeden. Het hoort bij de meest elementaire dingen die je iemand bijbrengt, dat je je omgeving niet schaadt. Het weggooien van je rommel is een belasting voor het milieu, maar ook voor je medemens. Dat moet je niet eens hoeven te belonen, dat vind ik gewoon puur elementair."



Snelweg

Hulpmiddelen als Holle Bolle Gijs zijn een farce, meent de bioloog. Hij wist erop dat de beroemde papiervreter al meer dan vijftig jaar bestaat. Toch ziet hij nog regelmatig mensen spullen uit het raam gooien op de snelweg.



"Iedereen die ooit iets weggegooid heeft op de snelweg weet dat Holle Bolle Gijs bestaat en zal hem vermoedelijk ook wel een keer gezien hebben, want er komen een paar miljoen bezoekers per jaar. Dat heeft dus niet de impact waarvan je hoopt dat het zou hebben."



Theatrale oplossingen

Maar het kan toch wel lokaal een uitkomst zijn? Henkens: "Dan zou je dus Nederland vol moeten zetten met theatrale oplossingen zodat rommel weggooien een plezier wordt. Nee, rommel weggooien, selecteren en opbergen, dat is een plicht, dat is een primair iets." De landschapsarchitect gaat vervolgens nog een stapje verder. "Nee, het start nog eerder: je moet die rommel niet kopen. Je moet die spullen niet kopen die het milieu en de omgeving belasten."



In de podcastaflevering van ruim zeventig minuten komt Henkens ook uitgebreid aan het woord over het inrichten van de bekende Aqua Mundo-zwembaden, waarvoor echte planten en bomen vanuit het regenwoud naar de vakantieparken worden gehaald. Dat vindt hij wel te verantwoorden. Het gebruiken van kunstplanten zou geen optie zijn.