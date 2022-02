Attractiepark Toverland

Foto's: Toverland viert groot carnavalsfeest met honderden bezoekers

Honderden feestgangers hebben Toverland vrijdagavond op zijn kop gezet tijdens een groot carnavalsfeest. De Graote Vastelaovend Show vond tussen 19.00 en 23.00 uur plaats in het Limburgse attractiepark. Dankzij de coronaversoepelingen werd de carnavalsshow niet alleen uitgezonden op internet: geïnteresseerden konden er fysiek bij aanwezig zijn.



Zij zagen optredens van artiesten als Hoondervel, Marleen Rutten, Rempetemp, Pruuf Mar, Dieter Koblenz, Beppie Kraft, Big Benny en Kartoesj. Er waren 2500 kaartjes te koop. Ongeveer 40 procent van de tickets is uiteindelijk verkocht. Het bier vloeide rijkelijk. De organisatie had voor busvervoer gezorgd vanuit verschillende Limburgse steden.

Speciaal voor het feest was in entreegebied Port Laguna een podium opgebouwd, op de plek waar 's zomers een duikvoorstelling te zien is. Thuisblijvers konden de avond gratis volgen via een livestream op degraotevastelaovendshow.nl. Tijdens de show werd er contact met hen gezocht via video-app Zoom.



Buitengebieden

Het evenement vond plaats aan de vooravond van het nieuwe Toverland-seizoen: vanaf morgen - zaterdag 26 februari - is weer het volledige park toegankelijk, inclusief de buitengebieden Port Laguna, Avalon, Magische Vallei en Ithaka. In de winterperiode ging slechts een deel van Toverland open.