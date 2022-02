Attractiepark Toverland

Toverland-camping dit jaar langer dan ooit geopend: van half april tot begin september

De tijdelijke camping van Toverland is in 2022 langer geopend dan ooit. Bezoekers kunnen dit jaar twintig weken lang gebruikmaken van het zogeheten Pop-Up Summer Camp, van zaterdag 16 april tot en met zondag 4 september. Net als in 2020 en 2021 zorgt Toverland voor ingerichte tenten.



Het is ook mogelijk om een eigen tent, caravan of camper mee te nemen. De camping bevindt zich op een parkeerterrein van Toverland, tussen houten achtbaan Troy en het overdekte themadeel Land van Toos. In de hal is ook de receptie te vinden, plus een aparte ingang voor vakantiegasten. De Tovertuin, met enkele speeltoestellen, blijft tot 22.00 uur toegankelijk.

Twee extra activiteiten die Toverland vorig jaar introduceerde vanwege de coronamaatregelen, keren dit seizoen terug. Verblijfsgasten krijgen de kans om 's avonds een rondleiding achter de schermen te volgen en - tegen betaling - houten achtbaan Troy te beklimmen. Omdat de activiteiten na sluitingstijd plaatsvinden, worden ze alleen aangeboden op dagen dat Toverland tot uiterlijk 18.00 uur geopend is.



Ochtendgymnastiek

Ook kunnen bezoekers marshmallows roosteren boven een kampvuur. Verder bestaat het avondprogramma uit een kinderdisco en een bingo. Helemaal nieuw is ochtendgymnastiek met mascotte Toos Toverhoed. "Je dag begint extra sportief", laat Toverland weten.