Holland-Park

Duitsland krijgt nieuw attractiepark met Nederlands thema: Holland-Park

Een Nederlandse ondernemer bouwt in Duitsland een nieuw pretpark dat volledig in het teken staat van de Nederlandse cultuur en geschiedenis. In Holland-Park kunnen bezoekers zich onderdompelen in de wereld van molens, tulpen, klompen en andere typisch Nederlandse zaken.



Holland-Park wordt momenteel gebouwd in de gemeente Panketal, gelegen iets ten noorden van Berlijn. De trekpleister, met een oppervlakte van 10 hectare, omvat onder meer een overdekte speelhal, een overdekt klimparcours, een 21 meter hoge glijbaantoren, een molenmuseum, verschillende speeltuinen en Nederlandse restaurants.

Het hoofdgebouw is voorzien van typisch Nederlandse gevels. In een junglehal komen bezoekers straks stokstaartjes, schildpadden en vissen tegen. Een kinderboerderij moet bewoond worden door ezels, schapen, geiten en alpaca's. Men realiseert ook een tuincentrum en een markthal met Nederlandse streekproducten.



Zaanse Schans

De opening vindt naar verwachting plaats in het voorjaar. Holland-Park is een initiatief van Theo Roelofs (56), die al tientallen jaren in Duitsland woont en daar meerdere tuincentra uitbaat. Hij speelt naar eigen zeggen al twintig jaar met het idee voor het park, sinds hij een bezoek bracht aan de Zaanse Schans.



Roelofs spreekt over een investering van 28 miljoen euro. Per dag verwacht hij zo'n 1500 mensen. Het project is goed voor de werkgelegenheid in de regio: er gaan 140 personeelsleden aan de slag. Men zoekt nog naar een molenaar die kinderen kan laten zien hoe molens werken.



Voetgolf

Holland-Park blijft het hele jaar geopend. Verschillende delen van het park zijn vrij toegankelijk, zonder een entreeprijs. In de wintermaanden moet er een ijsbaan toegevoegd worden. Er zijn al plannen voor een tweede bouwfase, met onder meer airhockey en voetgolf.