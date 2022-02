Miragica

Niemand wil verlaten Italiaans pretpark kopen

Er is weinig animo om het gesloten Italiaanse pretpark Miragica nieuw leven in te blazen. Geen enkele kandidaat meldde zich voor de veiling van het park, dat minimaal 4,9 miljoen euro moest opleveren. Binnenkort volgt een nieuwe poging met een lagere prijs.



Miragica, dat in 2018 de deuren sloot door financiële problemen, ging afgelopen november voor het eerst onder de hamer. Toen bedroeg het startbedrag 6,3 miljoen euro. Omdat er niemand op afkwam, werd de prijs met zo'n 25 procent verlaagd. Ook dat bleek dus niet genoeg om potentiële kopers over de streep te trekken.

Over een paar maanden vindt een nieuwe veiling plaats. Naar verwachting gaat er dan opnieuw circa 25 procent van de startprijs af.



Vandalisme

In Miragica staan zeventien attracties, waaronder een lanceerachtbaan, een waterbaan en een vrijevaltoren. Verder omvat de koop onder meer een theater met zevenhonderd zitplaatsen en een restaurant voor driehonderd gasten. Aan de rand van het park, dat door vandalisme en achterstallig onderhoud in slechte staat verkeert, brak vorig jaar brand uit.