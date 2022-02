Pairi Daiza

Ontsnapte zeldzame ooievaar opgegeten door leeuwen in Belgische dierentuin

In de Belgische dierentuin Pairi Daiza heeft een zeldzame ooievaar maar kort van de vrijheid kunnen genieten. Door harde windstoten kwam er vrijdag een boom op een volière terecht, waardoor het dier kon ontsnappen. Zaterdagochtend landde de zwartsnavelooievaar in het leeuwenverblijf. Dat liep fataal af.



Het jagersinstinct van de leeuwen kwam naar boven. De roofdieren hebben de vogel te pakken gekregen en opgegeten, voor het oog van bezoekers. Dat is te zien op pijnlijke foto's die op Facebook verschenen.

In de getroffen volière werden naast de overleden ooievaar geen andere dieren gehuisvest. De stormschade in het dierenpark viel verder relatief mee, aldus een woordvoerder.



Bedreigd

De zwartsnavelooievaar is een bedreigde diersoort, afkomstig uit Oost-Azië. Het broedgebied wordt aangetast door onder meer ontbossing. Daardoor is de kans op uitsterven aanwezig. De diersoort staat dan ook op de Rode Lijst van natuurbehoudorganisatie IUCN. In het wild leven wereldwijd minder dan 2500 exemplaren.