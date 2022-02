Plopsaland De Panne

Trein van vastgelopen Plopsaland-achtbaan staat nu onderaan de baan

Achtbaan The Ride to Happiness in Plopsaland blijft voorlopig gesloten voor onderzoek. Inmiddels staat de vastgelopen trein van de spinning coaster, die zaterdagmiddag stil kwam te staan op tientallen meters hoogte, onderaan de baan. Dat is het gedeelte tussen het hoogste punt van de attractie en een element dat een banana roll wordt genoemd; een bijzondere inversie.



De gestrande trein zal met behulp van kabels naar een ander punt in de baan getrokken moeten worden. In totaal is de coaster van de Duitse leverancier Mack Rides 920 meter lang. Een ritje begint met een inversie en een lancering richting een bocht op 35 meter hoogte. Daar stopte de trein. De rest van de baan bestaat uit een tweede lancering en nog vier inversies.

Een groot deel van The Ride to Happiness bevindt zich boven het water. Dat bemoeilijkte de reddingsoperatie van zaterdag. Ook de harde wind zorgde voor extra problemen. Toen een ladderwagen geen uitkomst bood, werd een gigantische hijskraan opgebouwd.



Ziekenhuis

Het bevrijden van de passagiers nam uiteindelijk ruim zes uur in beslag. Rond 17.15 uur viel de trein stil. Omstreeks 23.30 uur stonden alle negen inzittenden weer veilig op de grond. Ze zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de autoriteiten maken ze het naar omstandigheden goed.



Plopsaland zal in samenwerking met fabrikant Mack Rides en veiligheidsinstanties onderzoek doen naar de exacte oorzaak van het incident. Tot die tijd is de achtbaan dicht. Het ligt voor de hand dat het voorval veroorzaakt werd door de harde wind, maar volgens het pretpark gaf een speciale windmeter aan dat de attractie gewoon kon draaien.