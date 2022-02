Plopsaland De Panne

Tristan (17) zat vijfenhalf uur vast in achtbaan The Ride to Happiness: 'Ik neem Plopsaland niets kwalijk'

Tristan Denorme (17) stapte al 154 keer eerder in The Ride to Happiness by Tomorrowland, de sensationale spinning coaster van Plopsaland De Panne. Ritje nummer 155 verliep zaterdag niet zoals alle anderen. Het werd de rit van zijn leven: de trein kwam op het hoogste punt stil te staan, waarna de passagiers urenlang vastzaten. Aan Looopings vertelt pretparkfan Denorme hoe hij de bizarre avond beleefd heeft.



Het incident vond plaats rond 17.15 uur. Denorme werd als vijfde van negen inzittenden geëvacueerd. Hij stond vijfenhalf uur later weer op de grond, om 22.45 uur. Drie kwartier later was de volledige trein leeg. Ondanks dat de passagiers uren in de kou, regen en wind zaten, raakte niemand gewond. Ook Denorme kon na een controle in het ziekenhuis weer huiswaarts keren.

De Vlaming, die zelf een bijbaantje heeft in Plopsaland, begon na een tijdje door te krijgen dat de reddingsactie wel eens heel erg lang zou kunnen duren. "Het park stond in eerste instantie vol met ambulances en brandweerwagens. Maar toen ze doorkregen dat de eerste pogingen om ons te redden niet lukten, reden die gewoon weer weg. Toen was mijn gedachte: oké, en nu?"



Mobiele telefoon

Denorme had zijn bril niet op. Door de regen en de positie van de gondel kon hij moeilijk op zijn mobiele telefoon kijken. "Ik heb boven nog het eerste Looopings-artikel gelezen met de video erin, maar daarna viel mijn telefoon uit." Van paniek was geen sprake. "We zaten daar met meerdere pretparkfans, waaronder drie Duitsers. Iedereen begreep dat attracties veiligheidssystemen hebben en dat er niet zomaar iets kan gebeuren."



Het communiceren met de medepassagiers en de mensen op de grond verliep moeizaam. "Door de harde wind kon ik bijna niemand verstaan. Tegenover me zat een Duitser, die mijn verhalen in het Engels vertaalde naar een Nederlander achter hem." Hoewel Denorme meer dan vijf uur vast zat, vlogen de uren naar eigen zeggen voorbij. "We hebben onszelf proberen warm te houden door te bewegen."



Lichaamstemperatuur

Toen uiteindelijk een grote kraan was opgebouwd, begon het bakje onder de kraan te tollen door de harde wind. "Toen dacht ik wel: hoe gaan ze ons hier in godsnaam ooit uit krijgen? De draaiende kooi heeft de trein nog een keer geraakt." Toch liep de reddingsoperatie goed af. Eenmaal op de grond werd zijn lichaamstemperatuur gemeten op 35,5 graden Celsius. Een normale lichaamstemperatuur ligt rond de 37 graden.



Nu krijgt Denorme, woonachtig in de Belgische plaats Gistel, van iedereen de vraag of hij nogmaals in de achtbaan durft te stappen. "Die verleiding kan ik waarschijnlijk niet weerstaan", lacht hij. "Mits de attractie volledig is goedgekeurd natuurlijk, maar dat zal wel goedkomen." Is hij boos op Plopsaland? "Nee, ik neem Plopsaland niets kwalijk. Doordat ik er werk, weet ik dat het park de veiligheidsregels strikt volgt. Als de windmeter inderdaad aangaf dat de attractie veilig kon draaien, valt Plopsaland niets te verwijten."



Filmpjes

Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof beloofde zaterdagavond al dat de slachtoffers gecompenseerd zullen worden. Denorme heeft filmpjes met Looopings gedeeld die hij maakte toen hij vastzat op 35 meter hoogte. Hij maakte ook een video toen de achtbaan nog in werking was, twee ritjes vóór zijn eigen avontuur. "Je ziet dat de snelheid toen al opvallend laag was." Toen haalde de trein de heuvel wel.