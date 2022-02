Plopsaland De Panne

Dramatische avond loopt goed af: Plopsaland-bezoekers na zes uur bevrijd uit vastgelopen achtbaan

De negen personen die zaterdagmiddag vast kwamen te zitten in de achtbaan The Ride to Happiness in Plopsaland zijn na meer dan zes uur gered. Na een zeer moeizaam verlopen reddingsoperatie konden alle passagiers bevrijd worden. Ze maken het volgens de regionale politie naar omstandigheden goed. Voor de zekerheid worden ze wel naar het ziekenhuis gebracht.



Negen nietsvermoedende bezoekers stapten rond 17.15 uur in The Ride to Happiness by Tomorrowland, een heftige spinning coaster met draaiende karretjes, twee lanceringen en vijf inversies. Erg happy zullen ze echter niet geweest zijn. Net na de eerste lancering ging het mis. Doordat een trein niet genoeg vaart had - waarschijnlijk door de harde wind - kwamen de gondels op tientallen meter hoogte stil te staan in een scherpe bocht boven het water.

Het gebeurt vaker dat achtbanen stil komen te staan, meestal vanwege een technische storing. Dergelijke problemen zijn doorgaans binnen een kwartier opgelost. Dat het urenlang heeft geduurd voordat de inzittenden weer op de grond stonden, mag een unicum genoemd worden.



Ongelukkig

Plopsaland en de hulpdiensten kregen te maken met de wet van Murphy: wat tegen kon zitten, zat tegen. De locatie van de trein was bijzonder ongelukkig: op het hoogste punt zijn geen trappen aanwezig. Toen bleek dat een ladderwagen geen uitkomst bood, moest een gigantische kraan neergezet worden. Daar ging uren overheen. Vervolgens werd de reddingsactie bemoeilijkt door de harde wind. Het bakje onder de kraan bleef maar tollen. Even na 23.30 uur kwam het verlossende woord van de autoriteiten: alle negen passagiers zijn veilig geëvacueerd.



Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof sprak eerder op de avond over een "heel rare situatie", omdat de windmeter van de attractie aangaf dat de achtbaan gewoon mocht draaien. "Op het moment dat de attractie open was, zat het goed met wind en zaten we ver onder de waarden en was het ook verantwoord om de attractie open te doen", zei de directeur.



Europa-Park

Hoe het incident dan kon gebeuren, moet uitgezocht worden. Daarvoor zal ook de gerenommeerde Duitse fabrikant Mack Rides - de huisleverancier van Europa-Park - ingeschakeld worden. Van het achtbaantype bestaat er slechts één in Europa. Wereldwijd zijn er twee van dergelijke banen. Voorlopig is de rollercoaster in De Panne buiten gebruik.



De slachtoffers ontvangen een vorm van compensatie, belooft Van den Kerkhof. "We gaan ze gelukkig maken." Volgens hem heeft de organisatie van muziekfestival Tomorrowland ook al toegezegd iets voor de bezoekers te willen doen. De achtbaan in kwestie staat in het teken van Tomorrowland.