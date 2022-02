Plopsaland De Panne

Bizarre beelden van reddingsactie Plopsa-achtbaan: bakje aan hijskraan tolt door harde wind

Het evacueren van passagiers uit de vastgelopen achtbaan The Ride to Happiness in Plopsaland verloopt extreem moeizaam. De spinning coaster kwam rond 17.15 uur vast te staan. Maar liefst zes uur later, om 23.15 uur, waren nog steeds niet alle inzittenden bevrijd. De onfortuinlijke bezoekers zaten al die tijd in de kou vast op de hoogste punt van de 35 meter hoge achtbaan.



Het was in eerste instantie de bedoeling om de negen passagiers te bevrijden met een hoogwerker. Dat bleek uiteindelijk geen optie. Het baandeel waar de trein vastliep - net na de eerste lancering - bevindt zich boven het water. Hulpdiensten moesten een gigantische hijskraan inzetten om iedereen te bevrijden.

Het duurde echter uren voordat die ter plaatse was. Toen de kraan op zijn plek stond, zorgden harde windstoten voor extra problemen. De gondel onder de kraan bleef door de wind alsmaar tollen, wat een evacuatie onmogelijk maakte. Dat is te zien op bizarre videobeelden. Later lukte het alsnog om de achtbaankarretjes te vergrendelen en te starten met de ontruiming op grote hoogte.



Ziekenhuis

Rond 21.55 uur stonden de eerste twee slachtoffers weer met beide benen op de grond. Om 23.15 uur waren vijf van de negen bezoekers bevrijd, meldt Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof aan Looopings. Volgens de brandweer gaat het naar omstandigheden goed met de pechvogels. Er staan ambulances klaar om hen naar het ziekenhuis te brengen voor een controle.