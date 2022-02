Plopsaland De Panne

Video: Plopsaland-achtbaan Ride to Happiness vastgelopen op hoogste punt

Eén van de spectaculairste achtbanen van de Benelux is vandaag vastgelopen op het hoogste punt. Een trein van The Ride to Happiness by Tomorrowland, de nieuwe spinning coaster van Plopsaland De Panne, staat sinds 17.15 uur stil op 35 meter hoogte. Passagiers kunnen geen kant op.



Het gaat om negen personen. De brandweer is opgeroepen om de inzittenden uit hun benarde positie te bevrijden, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Naast de rail bevindt zich geen trap of reling.

Daarom moet een hoge ladderwagen ter plaatse komen. Ondertussen zitten de zeven bezoekers vast in de kou, terwijl het hard waait. "We hopen dat we de mensen er heel snel uit krijgen", vertelt Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof.



Ontruimd

Plopsaland zou tot 18.00 uur geopend zijn, maar rond 17.30 uur zijn alle attracties gesloten en werd het park ontruimd. Medewerkers hebben alle bezoekers naar de uitgang begeleid. Naast de brandweer kwamen ook politiemensen en ambulancemedewerkers ter plaatse, melden ooggetuigen aan Looopings.



The Ride to Happiness by Tomorrowland bestaat uit draaiende karretjes, twee lanceringen en vijf inversies. Direct na de eerste lancering ging het fout. Door een te lage snelheid - vermoedelijk door de wind - bleef een trein haken in een scherpe bocht op tientallen meters hoogte. "Eigenlijk een heel rare situatie om stil te vallen", aldus Van den Kerkhof. De attractie van de Duitse fabrikant Mack Rides opende in de zomer van 2021.



Windmeter

Was het wel verantwoord om de attractie te openen bij harde wind? "Deze attractie heeft een windmeter, we volgen de handleiding", reageert de directeur. "Op het moment dat de attractie open was, zat het goed met wind en zaten we ver onder de waarden en was het ook verantwoord om de attractie open te doen."



Van den Kerkhof wil nog niet speculeren over de exacte oorzaak van het voorval. "Dat moeten we nog bekijken, dat is iets te vroeg om nu te zeggen. Ik denk dat we nu vooral moeten denken aan: hoe halen we de mensen er zo snel mogelijk uit?"